L'Arcivescovo Delpini in visita in Casa famiglia

“Voi mi state a cuore”. E’ stato questo il messaggio che Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano, ha voluto portare ieri a residenti ed operatori della Casa Famiglia di Fondazione Mantovani, in occasione della sua visita pastorale nella comunità di San Vittore Olona.

L’Alto Prelato della Chiesa Ambrosiana è giunto attorno alle dieci e trenta della mattina accolto da tutto la staff della Casa Famiglia, con la Coordinatrice e diversi operatori e componenti dell’equipe animativa, oltre ad alcuni dirigenti della Fondazione. E’ seguito un momento di preghiera insieme a tutti i Residenti.

“E’ stato un gesto di vicinanza concreto e vero per i nostri anziani e per le loro famiglie e un prezioso gesto di stima e gratitudine per i nostri Operatori. Ringraziamo Mons. Delpini per il tempo che ci ha dedicato. Sicuramente percepiamo la vicinanza e la sollecitudine della Chiesa ambrosiana –sottolinea Paolo Grazioli, Presidente di Fondazione Mantovani- verso le nostre realtà, luoghi dove solidarietà e professionalità si coniugano nella ricerca del benessere degli Ospiti”.