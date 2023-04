L'Arcivescovo Delpini in visita alla Festa del Perdono di Corbetta

È arrivato come previsto a Corbetta nella serata di ieri, giovedì 13 aprile per la Festa del Perdono, l’Arcivescovo di Milano Mario Delpini.

L'Arcivescovo Delpini alla Festa del perdono

Il pastore della diocesi milanese si è infatti recato nel Santuario della Madonna dei Miracoli dove ha recitato il rosario e pregato insieme ai fedeli corbettesi in occasione della Solennità del Perdono.

Un gesto di vero attaccamento a Corbetta e alla ricorrenza cittadina quello dell’Arcivescovo meneghino che è arrivato in città di rientro dal pellegrinaggio a Roma con i preadolescenti della diocesi di Milano.

La kermesse proseguirà ora nella giornata di oggi, venerdì 14 aprile dalle 19 in piazza 1 Maggio area food e mercatini, alle 20.30 Have mercy blues fest con i concerti di Henry's Blues Duo Enrico Penati & Giorgio Fassi, Laura Fedele quartet plays Ray Charles e Limido Bros powe blues band.

Gli appuntamenti fino a lunedì

Domani, sabato 15 aprile dalle 10 in villa Pagani Have Mercy Days con mercatini di hobbistica, artigianato e gusto, ciclofficina, fiera del vinile, dj set e animazione per bambini. In serata poi alle 22 in piazza 1 Maggio lo spettacolo delle fontane danzanti.

Domenica 16 aprile dalle 8 ritorneranno le bancarelle nel centro cittadino in occasione della solennità della Beata Vergine dei Miracoli. Alle 10.30 la Santa Messa celebrata da don Giuseppe Galbusera prevosto e rettore del Santuario e a seguire la consegna del Premio Suor Michelina.

Lunedì 17 aprile infine nel 468esimo anniversario dell’apparizione e del primo miracolo alle 10.30 verrà celebrata la messa presieduta dall’arcivescovo emerito di Camerino, monsignor Francesco Giovanni Brugnaro e alle 20.30 in serata con il canto del Te Deum verranno chiuse le celebrazioni.

(photo by Massimo Grassi)