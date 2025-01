L’Arcivescovo Monsignor Mario Delpini ha inaugurato il 2025 con la visita pastorale al Decanato di Rho, nella Zona pastorale IV, dal 18 gennaio al 15 febbraio.

L'Arcivescovo Delpini in visita a San Paolo a Rho

Nel pomeriggio di sabato l’Arcivescovo è stato accolto sul sagrato della chiesa Santa Maria in Stellanda, dal decano di Rho don Fabio Verga e da don Esler coadiutore della parrocchia di San Paolo, oltre che dal comandante della Stazione dei Carabinieri di Rho, il luogotenente Luigi Pino e da tanti fedeli. Dopo un momento di preghiera nella chiesa di via Capuana, la seconda della parrocchia di San Paolo, l’Arcivescovo si è recato all’oratorio di via Castellazzo dove a attenderlo i ragazzi e i loro genitori, che gli hanno fatto vedere un filmato sull’attività che svolgono ogni settimana con le loro catechiste:

«Il vescovo, come i padri e le madri nella vita familiare, ha compiti che afferiscono alla sua condizione che spesso prevedono l’impossibilità di delega - ha detto l’Arcivescovo rivolto ai ragazzi - E come si devono mettere in conto errori e incomprensioni, bisogna accettare anche la solitudine. Nell’esperienza pastorale dobbiamo imparare a non presumere di poter fare da soli, specialmente in questo tempo dove la complessità delle situazioni esistenziali deve distoglierci dall’illusione dell’autosufficienza».