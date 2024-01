Benedizione da parte dell'arcivescovo Delpini degli animali di una azienda agricola di Cisliano in occasione della ricorrenza di Sant'Antonio Abate.

L'Arcivescovo Delpini a Cisliano per la benedizione degli animali

Nella ricorrenza di S. Antonio Abate la Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza ha accompagnato anche quest'anno l'Arcivescovo di Milano Mario Delpini in due aziende agricole del territorio per la tradizionale benedizione degli animali.

Questa mattina la prima visita del monsignor è stata a Cisliano verso le 9.30 a Cascina Molinetto, un'importante azienda del territorio, per la tradizionale benedizione agli animali nel giorno della ricorrenza di Sant’Antonio , dove è stata anche l'occasione per ribadire l'importanza degli allevamenti per la produzione di cibo buono e sicuro per le nostre tavole.