L’appello per salvare la slitta di Babbo Natale

Anche quest’anno il 24 dicembre la slitta di Babbo Natale solcherà le strade di Gudo Visconti per consegnare i doni ai bambini. O meglio dovrebbe solcare dal momento che la tradizione che ormai si tramanda da anni quest’anno è a rischio. La slitta, dopo tanto lavoro, ha bisogno di qualche ritocco e il Comitato Gudo in Slitta ha ideato alcune iniziative per raccogliere i fondi e continuare a scaldare il cuore dei gudesi.

Un maggiolino anni ‘70

«Il Comitato ha l’obiettivo di organizzare iniziative per raccogliere fondi per ristrutturare il vecchio maggiolino anni ‘70 che abbiamo ereditato, che la sera della Vigilia si trasforma in slitta – spiega Lorenzo Paradiso vice presidente del Comitato - Ormai per i cittadini di Gudo è una tradizione dagli anni ‘90, ma come tutti i mezzi necessita di interventi per essere efficiente e scendere in strada il 24 dicembre. Dopo averci donato magia per tanti anni richiede ora importanti interventi di manutenzione. A questo scopo i volontari della slitta hanno costituito il comitato "Gudo in slitta", che da subito si attiverà per la sua riparazione. Ma solo noi non siamo sufficienti, ecco perchè ci serve tutto l'aiuto possibile. Se anche tu hai a cuore questa tradizione gudese, sostienici con una donazione per continuare a tenere viva la magia del Natale».

Eventi e raccolta fondi

Manca poco all’appuntamento e il Comitato slitta ha indetto alcune iniziative per raggiungere il suo obiettivo.

Il primo appuntamento è per domenica 15 dicembre all’oratorio, quando sarà possibile prenotare uno shooting fotografico sulla slitta dalle 14.30 alle 17. Poi ancora l’angolo dei piccoli per la lettura della fiabe di Natale e la consegna delle letterine all’elfo postale. La vigilia di Natale, dalle 17.30, Babbo Natale e i suoi elfi passeranno nelle case a consegnare i doni.

Ma l’altra iniziativa che andrà a contribuire al sostegno per ristrutturare la slitta è legata al Concorso di Natale.

«Se quest'anno addobbi il tuo giardino, o il tuo balcone e la tua casa, non perdere l'occasione di partecipare al primo concorso di Natale “Balconi e giardini addobbati” – spiega Lorenzo - Una giuria molto attenta e selezionata giudicherà tutti i gudesi che parteciperanno. Come fare per partecipare? il link per la donazione e partecipazione è https://www.gofundme.com/f/gudo-in-slitta. L’obiettivo della raccolta è 3mila euro. Il 24 dicembre ci sarà la premiazione con una targa celebrativa ai due addobbi più belli, per tema luminoso, decorazione generale e originalità. Una proposta anche per rilanciare e mantenere vivo il clima natalizio dopo il periodo pandemico, rinforzare il senso della comunità nel periodo più bello dell’anno».

La raccolta sta andando bene, finora sono stati racimolati circa 1.800 euro, che saranno destinati ai primi e urgenti interventi di manutenzione per garantire il futuro della slitta dei gudesi.