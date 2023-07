L’appello di don Andrea Cardani: «Aiutateci a far vivere la scuola Chaniac»

Basta un piccolo gesto di ognuno di noi per portare alla rinascita la scuola dell’infanzia Chaniac di via Monsignor Paleari. Questo l'appello lanciato nelle scorse ore da Don Andrea Cardani parroco di Pogliano Milanese

Grazie ai genitori quest'anno siamo riusciti a realizzare diversi progetti

Quest’anno grazie ai genitori e alle iniziative di raccolta fondi si è riusciti a realizzare diversi progetti. Ma ciò non basta: ci sono ancora tante altre idee che la scuola vorrebbe proporre a tutti i bambini e le bambine che la frequentano. In prima fila, a sostegno della scuola Chaniac, vi è il presidente Don Andrea Cardani.

Abbiamo bisogno dell'aiuto di tutti i cittadini

«Caro Cittadino e Cara Cittadina, ci sono ancora tanti progetti che vogliamo realizzare e per farlo abbiamo bisogno anche di tutti voi … di un Vostro saluto, di un po’ di manodopera per piccole opere, di un contributo dal cuore Un grazie enorme se potrete dare il vostro sostegno alla nostra scuola sia come volontariato che come sostegno economico – prosegue Don Andrea – Sappiate che tutto andrà a favore dei bambini, che vogliamo accompagnare e far crescere bene.

"Basta poco per rendere migliore il futuro dei bambini"

Anche un piccolo sostegno è gradito.” Insomma basta poco per rendere migliore il futuro dei bambini. Per chi volesse dare il suo contributo lo può fare tramite bonifico oppure portandolo direttamente alla scuola, un’occasione per incontrarsi e osservare le attività che offre».