L'appello di Anffas: "Cerchiamo volontari"

I ragazzi disabili entrati a far parte della grande famiglia Anffas di Abbiategrasso sono quasi raddoppiati. Come ci aveva confermato il presidente dell’associazione Alberti Gelpi: “Aumentano gli ospiti, di conseguenza aumentano le esigenze, sia di natura economica che organizzativa”.

In comunità, nell’arco di pochissime settimane, sono stati accolti 8 nuovi ospiti, che già frequentavano da tempo il centro diurno, per rispondere a situazioni di emergenza e bisogno.

Nella comunità Dopo di Noi con Noi dallo scorso novembre ad oggi si è, dunque, passati da 10 a 18 ospiti e a crescere (non poteva essere diversamente) sono anche il numero di lavatrici da fare ogni giorno, i panni da stendere, piegare, sistemare e stirare. Un carico di lavoro importante che il personale fatica a gestire e per il quale chiede aiuto.

“Prima del covid avevamo un paio di volontarie che ci davano una mano nella lavanderia. Purtroppo con la pandemia gli accessi sono stati limitati e abbiamo perso questo prezioso contributo. Ora, che il numero di ospiti è cresciuto in modo significativo, avremmo davvero bisogno di un aiuto – spiegano da Anffas - Per strutture come le nostre i volontari sono davvero una grande risorsa. Non si tratta di attività a contatto diretto con gli ospiti, ma di un lavoro per noi ugualmente fondamentale”.