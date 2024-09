L’App del Comune di Vermezzo entra in una nuova dimensione

Per un paese più partecipe, e più connesso, il Comune di Vermezzo con Zelo ha deciso di aggiornare la sua App "Vermezzo con Zelo Smart" , con una nuova versione che si arricchisce di informazioni e servizi!

Sempre aggiornato sugli eventi

Con questa nuova versione sempre aggiornata, l'App consente tra l'altro di: ricevere news e conoscere il calendario mensile degli eventi; conoscere gli orari di apertura al pubblico degli Uffici Comunali e contattarli; inviare segnalazioni geolocalizzate e corredate di foto agli Uffici competenti; scrivere agli Amministratori; ricevere puntualmente le allerte meteo della Protezione Civile; consultare la mappa dei luoghi più importanti e significativi del nostro territorio. Un salto nel futuro, la tecnologia al servizio del cittadino e degli amministratori per creare un filo diretto. Con uno slogan efficace: metti il comune in tasca con il tuo cellulare

Non perderti nulla del Comune: attiva le notifiche per le sezioni che sono per te più importanti! Scarica l'App "Vermezzo con Zelo Smart" gratuitamente sul tuo smartphone da Google Play, App Store o AppGallery.