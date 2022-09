L'annullo postale per celebrare l'anniversario del Corpo musicale albairatese

L’Amministrazione comunale rende omaggio al Corpo Musicale Albairatese nel 130° anniversario della sua nascita e lo fa con uno speciale annullo postale.

L'appuntamento in piazza Garibaldi è per sabato 1 ottobre: ecco tutto il programma

L’appuntamento è per sabato 1 ottobre, dalle 15, in piazza G. Garibaldi: un intero pomeriggio della Festa Patronale dedicato alla ricorrenza, per la quale, grazie alla collaborazione di Poste Italiane, l’Amministrazione ha fatto realizzare in edizione limitata mille cartoline filateliche, che saranno donate agli studenti delle locali scuole e alla cittadinanza, e che, per la marcatura dell’annullo, saranno valorizzate dal francobollo celebrativo Giornata della Filatelia emesso nel 2017, che riproduce strumenti musicali. Alle 15.30 è prevista la cerimonia di timbratura alla presenza del sindaco Flavio Crivellin, dell’assessore alla Cultura Maria Cristina Trezzi, del Presidente del Corpo Musicale Eugenio Montorfano e del Direttore di Filiale Milano 4 ovest Maria Grazia Mazza. Accompagnerà la cerimonia il Corpo Musicale, eseguendo alcuni brani.

L'annullo ispirato alla banda

L’annullo figurato, che riproduce il logo della Banda, sarà disponibile fino alle 20.00 presso lo stand di Poste Italiane insieme a prodotti del collezionismo selezionati. A partire da lunedì 3 ottobre e per i 60 giorni successivi all’evento, il timbro figurato sarà disponibile allo sportello filatelico di Abbiategrasso, in via San Carlo, al fine di soddisfare le richieste dei collezionisti. Sarà poi depositato presso il Museo Storico della Comunicazione di Roma per entrare a far parte della collezione storico-postale.

«Il Corpo Musicale Albairatese - rileva l’assessore alla Cultura, Maria Cristina Trezzi - è parte della nostra storia e del nostro patrimonio culturale. Dal 1892 anima tutti i momenti che scandiscono la nostra vita comunitaria, da quelli più solenni e istituzionali a quelli più informali, costituendo ad Albairate, per giovani e non, un prezioso luogo di aggregazione. Per questo la nostra Amministrazione ha voluto omaggiarlo pubblicamente e quella offerta da Poste Italiane ci è sembrata un’occasione prestigiosa: l’annullo filatelico, infatti, ci dà la possibilità di pubblicizzare e storicizzare il Corpo Musicale non solo a livello locale, ma anche a livello nazionale, nel 130° anniversario della sua fondazione».

In programma anche il concerto

Alle 21 il Corpo Musicale terminerà le celebrazioni con un concerto, cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.