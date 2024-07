L’anno da incorniciare di Annalaura, sindaca junior e campionessa di volley

Un 10 e lode che corona un anno ricco di successi non solo in campo scolastico. È quello con cui Annalaura Esposito, 14 anni, di Busto Garolfo, ha chiuso il triennio delle medie al plesso Caccia dell’Istituto comprensivo Tarra.

Un anno pieno di successi non solo sui banchi per Annalaura Esposito

Un anno impegnativo ma fecondo: Annalaura infatti è stata eletta sindaca del Consiglio comunale dei ragazzi di Busto Garolfo; è arrivata, con la sua squadra di pallavolo (la Uyba Volley Busto Arsizio), sesta ai campionati nazionali under 14; è stata selezionata come palleggiatrice per rappresentare la provincia di Varese al Trofeo dei Territori, contribuendo a riportare la vittoria all’ombra del Sacro Monte dopo ben sette anni; è stata premiata come Migliore sportiva dell’anno a scuola. Infine l’ammissione all’esame di terza media con il massimo dei voti, che lei è stata in grado di migliorare ulteriormente, meritandosi la promozione con lode.

L'esperienza come sindaco dei ragazzi del Comune di Busto Garolfo

A ripercorrere quest’anno straordinario è la stessa Annalaura, che racconta i tanti traguardi ottenuti con l’entusiasmo e la freschezza della sua giovane età.

"Il percorso che mi ha portato a essere eletta sindaco dei ragazzi è stato bello e impegnativo - stilare il programma, affrontare la campagna elettorale, scrivere il discorso... - e ora, fino a ottobre, ho la responsabilità, insieme a tutti i consiglieri comunali junior, di darmi da fare per portare avanti le istanze di noi giovani. Tra le priorità che abbiamo individuato ci sono il miglioramento dell’impianto sportivo del paese e la sistemazione della campanella della scuola (che è la stessa sia per il cambio dell’ora che per l’allarme antincendio). Ho partecipato a iniziative ufficiali come le celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne e la manifestazione del 25 Aprile, in occasione della quale ho tenuto anche un discorso contro la guerra che è stato molto apprezzato".

Gli straordinari risultati nella pallavolo con le compagne della Uyba

Poi i successi sportivi.

"Da piccola ho praticato atletica, poi danza moderna per quattro anni. In terza elementare ho iniziato a fare pallavolo e ora gioco nella Uyba di Busto Arsizio. Quest’anno per noi è stato un anno d’oro, che ci ha visto vincere il campionato e la fase provinciale, aggiudicandoci il titolo di campionesse di Varese, e classificarci terze in Lombardia e seste in tutta Italia. Durante l’anno abbiamo affrontato una selezione per rappresentare il comitato di Varese al Trofeo dei Territori: siamo partite in 120 e siamo rimaste in 15 e abbiamo portato Varese alla vittoria contro Milano per la prima volta dopo sette anni".

Il premio come migliore sportiva dell'anno ricevuto a scuola

Con la stessa grinta e abilità che dimostra sotto rete, Annalaura ha affrontato anche i campionati studenteschi di atletica cimentandosi negli 80 metri, nella staffetta e nel santo in alto e aggiudicandosi un argento e un oro. Risultati che hanno contribuito a farle conquistare il titolo di migliore sportiva dell’anno in una cerimonia organizzata dal suo istituto scolastico.

E ora il liceo scientifico sportivo... sognando la Serie A

A chi le chiede come riesca a conciliare tutto, Annalaura risponde:

"Lo sport e gli impegni sociali non sono un ostacolo allo studio, ma aiutano, perché se da una parte riducono il tempo dall’altra insegnano a organizzarsi e a gestirlo meglio".

E ora? A settembre Annalaura inizierà il liceo scientifico sportivo al Galileo Galilei di Legnano (l’indirizzo è a numero chiuso, ma con un curriculum come il suo non ha avuto problemi a ottenere l’ammissione).

"Il mio sogno è di diventare una giocatrice di pallavolo professionista e di arrivare in Serie A" dice la giovane, che però ha anche un piano B: "Nel caso in cui non dovessi riuscirci, mi piacerebbe fare la fisioterapista in ambito sportivo".