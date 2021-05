L’8 maggio ricorre la Giornata Mondiale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. In questa data, anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del movimento, tutto il mondo festeggia l’opera dei volontari della CRI, in un momento di grande pressione, come quella generata dalla pandemia da Covid-19. Dal 2020 la Croce Rossa è particolarmente impegnata nelle azioni di supporto e solidarietà, con migliaia di volontari che, ogni giorno, scelgono di mettere a rischio la loro vita per il bene della comunità.

L’amministrazione ricorda la Giornata della Croce Rossa e tutti i suoi volontari

Il Comune di Rho ha accolto l’invito lanciato da CRI e ANCI – Associazione Nazionale Comune Italiani a esporre all’esterno del Palazzo comunale la bandiera della Croce Rossa,consegnata al Comune dalla sede della Croce Rossa di Lainate e a illuminare di luce rossa la fontana in piazza Visconti l’8 maggio, per sottolineare il forte legame tra la Croce Rossa Italiana e i Comuni, uniti nelle attività di sostegno e vicinanza ai soggetti più vulnerabili.

Le parole dell’assessore Violante