L'Amministrazione incontra le società sportive

Si è svolto ieri sera, 31 agosto, in Casa Giacobbe il primo incontro conoscitivo dell'Assessore allo Sport Mariarosa Cuciniello con le realtà associative di settore attive in Città.

L'incontro con le società sportive

"Una serata positiva, di conoscenza reciproca, per porre le basi di una proficua collaborazione negli anni di mandato", spiega l'Assessore che ha invitato i referenti delle associazioni presenti ad evidenziare eventuali difficoltà o necessità relative alle attività che stanno riprendendo in questi giorni e settimane. A Magenta sono presenti 68 associazioni sportive iscritte nel Registro Comunale degli enti del terzo settore, 6 sono gli immobili sportivi comunali, 9 le palestre comunali per l’utilizzo in orario extrascolastico e 11 le convenzioni che regolano i rapporti tra il Comune e le diverse realtà.

"Ho invitato i referenti delle associazioni presenti a comunicare all'ufficio sport eventuali modifiche del loro assetto organizzativo o dei contatti in modo da avere a disposizione un database sempre aggiornato e a farci avere il calendario delle attività nonché tutti i bei risultati che sono sicura arriveranno nel corso dell'anno".

Per le realtà che non hanno potuto essere presenti alla riunione si condivide in allegato la presentazione utilizzata dall'Assessore durante la riunione dove sono indicati tra l'altro i suoi contatti diretti e quelli dell'ufficio sport.