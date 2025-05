L’Amministrazione ha assegnato il "Vincenzino d'Oro" 2025

Tempo di Patronale e anche di riconoscimenti. L’Amministrazione comunale di Cusago ha consegnato le civiche benemerenze, il Vincenzino d’Oro 2025.

Domenica, 4 maggio 2025, il sindaco di Cusago, Gianmarco Reina, ha avuto l’onore di assegnare il Vincenzino D’Oro, prestigiosa onorificenza conferita dal Comune a due realtà che rappresentano l’anima del territorio: uno è stato dato a Gaetano Zappa, che incarna la mitica figura dello “stradino comunale” per il suo instancabile impegno nel lavoro quotidiano e nella cura del paese, esempio di dedizione e senso civico.

La seconda benemerenza è stata assegnata al Panificio Clerici, che quest’anno celebra 100 anni di attività, testimone di tradizione, passione e servizio alla comunità, riconoscimento consegnato al papà Angelo e al figlio Alessandro.

“Un sentito ringraziamento a entrambi per il loro contributo prezioso alla vita di Cusago – ha affermato il primo cittadino nel corso della cerimonia di consegna in chiesa - Questi riconoscimenti raccontano storie di valore, lavoro e amore per il territorio”.