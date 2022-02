L'Amministrazione esprime solidarietà al popolo ucraino

L'Amministrazione di Lainate esprime solidarietà al popolo ucraino dopo che nella serata di giovedì 24 febbraio l'esercito del Cremlino ha preso il controllo anche della centrale nucleare di Chernobyl.

"Come Amministrazione comunale esprimiamo profonda solidarietà al popolo ucraino e ai tanti ucraini che in Italia, numerosi anche a Lainate, stanno vivendo questo momento con angoscia ed apprensione per la delicatissima situazione in cui si trovano oggi tanti loro cari.

Riteniamo che la Pace e la sicurezza globale siano un impegno quotidiano, che deve chiamare in prima persona ciascuno di noi. Le nostre comunità, come ha detto Papa Francesco, devono essere “luoghi in cui si impara a superare le tensioni, a promuovere rapporti equi e pacifici tra i popoli”.

La guerra non è mai la soluzione dei conflitti".