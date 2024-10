L'Ambulatorio medico temporaneo aperto anche a ottobre

L'Ambulatorio medico temporaneo di Buscate aperto anche tutto ottobre 2024.

L'Ambulatorio medico temporaneo, apertura anche a ottobre 2024

L’Ambulatorio medico temporaneo di Piazza della Filanda di Buscate continuerà a funzionare anche ad ottobre. Il servizio, istituito a seguito del pensionamento del dottore Massimo Branca, è ad accesso libero ed è riservato unicamente ai pazienti di quest’ultimo rimasti senza medico di base. In particolare, sarà operativo quest’oggi, venerdì, dalle 16 alle 19, dalle 9 alle 13 di martedì, lunedì 14, lunedì 21 e lunedì 28, giovedì 10 dalle 15 alle 19 e dalle 15 alle 18 di mercoledì 16, venerdì 18, mercoledì 23, venerdì 25 e mercoledì 30.

Il servizio

Il medico dell’ambulatorio non eroga prestazioni infermeristiche non correlate alla visita medica né effettuerà punti di sutura o altre medicazioni, mentre può redarre a pagamento certificati medici come quelli per attività sportiva o per rientro scolastico. Per una corretta prescrizione, gli utenti devono presentare al medico un documento d’identità, la tessera sanitaria, la stampa di eventuali esenzioni ed eventuale documentazione sanitaria pertinente la visita