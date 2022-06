L'ambasciata ucraina ringrazia per gli aiuti ricevuti

L’Ambasciata d’Ucraina in Italia ha ringraziato il Comune di Bareggio e l’associazione bareggese Golfini Rossi per il sostegno al popolo ucraino.

La lettera dell'ambasciata ucraina

“Il vostro aiuto in raccolta e trasmissione degli aiuti umanitari ha dato un notevole contributo alla lotta del popolo ucraino per la sua sovranità, libertà e indipendenza contro l’aggressore russo”, si legge nella lettera.

Comune e Golfini Rossi, nelle scorse settimane, hanno organizzato una raccolta di beni di prima necessità che ha riscosso un notevole successo, tanto che da Bareggio sono partiti per l’Ucraina due tir stracolmi di materiale.

“Estendo il ringraziamento a tutti i cittadini di Bareggio che hanno risposto al nostro appello e hanno contribuito alla raccolta e ai volontari che anche in questa occasione ci hanno dato un aiuto fondamentale – ha dichiarato il sindaco Linda Colombo - Anche in questa occasione, la nostra comunità ha dimostrato di avere un grande cuore e uno spirito solidale che non è da tutti”.

Domenica la festa di amicizia tra popoli

E domenica 19 giugno, dalle 15 alle 19, è in programma l’iniziativa “Insieme per l’Ucraina”, nella sede dell’associazione Golfini Rossi, in via Don Antonio Villa 27/29. Si tratta di una festa di amicizia tra popoli, con animazione per bambini, spazi per adulti e un concerto blues. L’evento è patrocinato dal Comune.