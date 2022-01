lainate

E' nel 1979 che, su sua iniziativa, nasce il Gruppo Artistico Barbaianese GAP.

Lainate in lutto per la scomparsa di Angelo Testa, per anni anima del GAB Gruppo Artisti Barbaianesi.

Lainate in lutto per la scomparsa di Angelo Testa

Barbaiana e non solo in lutto per la scomparsa di Angelo Testa. Barbaianese doc nato nel 1930, per anni è stato anima del GAB Gruppo Artisti Barbaianesi, molto attivo sul fronte culturale. Inoltre anche la pinacoteca di Lainate è nata su sua spinta. Testa ha svolto l'attività di insegnante nell'ambito del Circolo Didattico di Rho per poi lasciare la scuola e dedicare l'attività in altri settori non didattici.

Ha sempre coltivato con grande interesse e soddisfazione l'arte del colore presentando le proprie opere in mostre personali e collettive, in Italia e all'estero.

Inoltre ha scritto diversi versi e racconto come la raccolta di poesie "Spigolature" o la storia autobiografica "Il campanile della chiesa suonava alle 7".