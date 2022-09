«Dal 5 settembre sarà estesa la zona 30 km/h»: a rendere noto è l'Amministrazione comunale.

Lainate estende la “Zona 30”

La zona 30 è un'area circoscritta della città, delimitata in genere da assi di via principale, che nasce con lo scopo di proteggere gli utenti deboli, migliorare la funzionalità e la sicurezza delle strade e ridurre l'inquinamento atmosferico, acustico e visivo.

In particolare diventeranno Zona 30 dal 5 settembre Re Umberto (tratto tra via San Francesco e via Filzi e tra via Filzi e vicolo Tagliamento), Litta (dall'intersezione con via Re Umberto e via Romanò), Weil Weiss, Baracca, Zavaglia; Roma (tratto da intersezione via Meda e via Carabelli) e largo Grancia.

Questa misura è particolarmente importante per garantire la sicurezza stradale in alcune delle zone più frequentate della città, tutelando maggiormente ciclisti e pedoni.

La filosofia delle «Zone 30», è che la strada non va considerata solo come lo «spazio delle auto», ma un luogo pubblico, in cui devono essere bilanciate le attività generali dei pedoni, dei ciclisti e degli utenti più deboli con le necessità di movimento degli automezzi.

L'istituzione di tali zone contribuisce a ridurre gli incidenti e le conseguenze che ne derivano.