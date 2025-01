“L’agricoltura tassello imprescindibile della nostra economia”

L’auditorium della scuola media di Cusago, sabato mattina 18 gennaio 2025, ha ospitato un evento di grande rilievo ,con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni sia di livello nazionale che regionale dal tema “Coltiviamo il futuro, terra e tradizione l’agricoltura di oggi e domani”.

Tra il pubblico molti anche i rappresentanti delle amministrazioni locali e personalità politiche il sindaco di Cisliano Ilaria mora, di Bareggio Linda Colombo, il vicesindaco di Ozzero Guglielmo Villani e l’onorevole Umberto Maerna.

“È stata un’occasione preziosa per affrontare temi cruciali per il presente e il futuro del nostro territorio, dall'importanza strategica dell'agricoltura lombarda e italiana, in netta contrapposizione con alcune linee demagogiche dibattute a livello europeo, fino a questioni istituzionali come la riforma della governance del Parco Agricolo Sud Milano. Il dibattito si è concluso con un approfondimento stimolante sull’impatto della geopolitica sul futuro nazionale, con potenziali ripercussioni anche a livello locale – ha affermato il sindaco di Cusago Gianmarco Reina , fautore con il suo vice Antonino Russo dell’importante convegno - L'evento ha visto anche una nutrita partecipazione di agricoltori lombardi, protagonisti fondamentali del nostro tessuto economico e sociale, che hanno portato la loro preziosa testimonianza ed il loro contributo. Continuiamo a lavorare insieme per un territorio che guarda al futuro, mantenendo salde le sue radici nella tradizione agricola”

Tra gli interventi più attesi quello del presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini, che ha fatto il punto della situazione, ma soprattutto ha spiegato le linee per tutelare uno dei settori più importanti della filiera nazionale, un pezzo importante del nostro Pil.

“Il 2024 è stato un anno record per le esportazioni, con oltre 70 miliardi, l’unico settore a livello nazionale che ha registrato un considerevole aumento - ha sottolineato Prandini – Proprio per questo motivo il nostro impegno e lavoro è focalizzato sul tutelate i nostri prodotti grantire la provenienza e la qualità per evitare concorrenza sleale che ha ripercussioni negative dal punto di vista economico, ma anche per la salute. Le aziende agricole non possono restare indietro rispetto alle sfide tecnologiche del futuro. Abbiamo bisogno di meno burocrazia e più misure semplici. Non possiamo rimanere bloccati da tanti cavilli che rendono difficile l’accesso alle risorse. Tutte le aziende di qualsiasi dimensione devono poter accedere a queste opportunità per poter sviluppare la propria attività e garantire più reddito, maggiore sostenibilità e sviluppo tecnologico. Nonostante la congiuntura economica internazionale e nazionale , grazie al nostro impegno nella legge di bilancio siamo riusciti ad ottenere e a confermare importanti risultati per il mondo agricolo- precisa Prandini - Confermata per il 2025 l’esenzione totale dell’Imu sui terreni agricoli posseduti e condotti da Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali”.