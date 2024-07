L'aeroporto di Malpensa è stato intitolato a Silvio Berlusconi

Adesso è ufficiale: l'aeroporto di Malpensa è stato intitolato all'ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. Soddisfatto il Ministro Matteo Salvini.

L'aeroporto Milano Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi

Dopo le tante discussioni politiche e scontri fra il Ministro delle Infrastruttura Matteo Salvini e il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ora è arrivata l'ufficialità. Il nuovo nome dello scalo del varesotto è Aeroporto Internazionale Malpensa-Silvio Berlusconi.

Una scelta che farà sicuramente continuare a discutere a livello politico, ma anche fra le migliaia di cittadini che ogni anno si recano a Malpensa per lavoro o vacanze. Sala aveva espresso perplessità in quanto la decisione non era stata neanche comunicata a Sea, la società che gestisce lo scalo, società partecipata del comune di Milano.

Ora sarà proprio Sea che "provvederà agli adempimenti di competenza connessi alla nuova denominazione".