Ormai non si può star più tranquilli, nemmeno quando si coltiva la terra. Ladri in azione la scorsa settimana agli orti comunali cittadini di Corbetta.

Ladri agli orti comunali, rubati i pluviali in rame

I topi d’appartamento, o forse sarebbe meglio dire in questo caso, i topi dal pollice verde, si sono introdotti nell’area nella notte tra martedì e mercoledì scorso. L’obiettivo dei malviventi era quello del rame. Infatti i ladri si sono concentrati sui gabbiotti dove solitamente gli ortisti tengono custoditi vanghe, zappe e rastrelli e dopo aver spostato i coppi e le tegole del tetto, hanno staccato i pluviali.

Ma non solo, perchè i malviventi si sono introdotti anche all’interno delle capanne mettendole a soqquadro e rubando alcuni degli attrezzi. In più qualcuno degli ortisti ha lamentato purtroppo il furto e qualche disagio all’interno dei loro piccoli appezzamenti di terra coltivati.

A dare l’allarme per il furto sono stati gli stessi ortisti che l’indomani del raid notturno dei ladri, arrivati nella zona hanno trovato l’amara sorpresa. Immediatamente è partita la segnalazione e sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale cittadina che hanno rilevato quanto accaduto ed iniziato le loro indagini per cercare di riuscire ad individuare i responsabili di quanto accaduto e mettersi sulle loro tracce.

La condanna del sindaco Ballarini

Una situazione condannata negativamente anche dal sindaco Marco Ballarini che ha definito i malviventi che si sono introdotti agli orti urbani, alla stregua dei «ladri di polli».

«È sicuramente un atto da condannare quello che è accaduto - spiega il primo cittadino - Più che il furto in sè quello che da fastidio è proprio il gesto. Perchè l’ammontare del valore delle cose rubate è veramente basso, ma è proprio il fatto di aver colpito un’area comune che ha creato lo sconforto maggiore. Mi è sembrato proprio che queste persone fossero nè più nè meno che dei ladri di polli».

Quello verificatosi la scorsa settimana non è però il primo episodio di questo tipo che si verifica nell’area degli orti urbani. In quell’occasione i balordi avevano forzato magazzini e gabbiotti, danneggiando l’area circostante. Una ventina di gabbiotti erano stati scardinati, così come i bagni, dove gli agricoltori pensionati tenevano la motozappa. A sparire in quell’occasione furono gli attrezzi utilizzati dagli ortisti. Prima ancora invece, durante un raid notturno, sparì un tagliaerba appena acquistato.