Un animo buono, sempre pronto a tendere la mano per aiutare il prossimo e a mettersi a disposizione degli altri. Tutta Magenta è in lacrime per la scomparsa di Augusto Balzarotti.

L'addio al Cavalier Augusto Balzarotti

L’uomo, che è venuto a mancare giovedì scorso, era molto noto in città per via del suo impegno nel mondo dell’associazionismo ed in particolare della sezione di Magenta dell’associazione Combattenti e Reduci della quale è stato alla guida per diversi anni fino alla chiusura del sodalizio lo scorso anno.

Nato proprio a Magenta nel 1937, Balzarotti aveva 86 anni ed era un magentino doc. Cresciuto nella Città della Battaglia, ha sempre lavorato nell’azienda municipale del gas facendo il letturista. Nel ‘63 Balzarotti è convolato a nozze con la moglie Emilia e dal loro matrimonio sono nate due figlie: Annamaria e Nicoletta.

L'impegno nell'associazione Combattenti e Reduci

Dopo la meritata pensione Balzarotti ha iniziato a dedicarsi, oltre alla famiglia, alle sue grandi passioni:

«Papà era un grande appassionato di caccia e pesca - spiega Nicoletta - Quando non era in casa era in giro a cacciare o a pescare oppure era in associazione. Papà aveva preso a cuore i Combattenti e reduci perchè mio nonno materno è stato tra i soldati che hanno fatto la campagna di Russia e purtroppo non è mai tornato a casa. Quindi papà dal 2000 si è sempre impegnato per l’associazione, partecipando inoltre a tutte le ricorrenze istituzionali portando orgogliosamente il gonfalone dell’associazione come ad esempio durante il 4 giugno, il 4 novembre, il 25 aprile e il 2 giugno».

Le qualità e l’alta caratura umana di Balzarotti sono state riconosciute ampiamente anche al di fuori dei confini famigliari. Nel corso del 2011 infatti il compianto 86enne è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere.

L’ultimo saluto al caro Augusto è stato portato nella giornata di sabato all’interno della parrocchia Sacra Famiglia che, gremita, ha accompagnato così Balzarotti nel suo ultimo viaggio verso il Paradiso.