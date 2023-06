L'Acchiappasogni al centro Pertini

Accendi il tuo talento porta in scena l'Acchiappasogni a Legnano.

Accendi il tuo talento

Questa sera sabato 17 alle ore 21 presso il centro di via dei Salici andrà in scena lo spettacolo L’Acchiappasogni, culmine del progetto Accendi il tuo talento, nato dalla collaborazione tra il Centro Pertini - Il Salice e Rotary Club Parchi Alto Milanese.

«Il progetto è nato in risposta alla situazione di disagio giovanile provocata dalla pandemia e dal lockdown», spiega la responsabile della gestione del Centro Pertini Emilia Calini, che continua: «Da qui è nata la collaborazione col Rotary Club, grazie al quale abbiamo potuto offrire gratuitamente i corsi ai ragazzi; molti hanno confessato che se fossero stati a pagamento non avrebbero potuto partecipare».

L'acchiappasogni

I ragazzi del centro hanno potuto prendere parte a ben tre laboratori diversi, ovvero quello di teatro, quello di scenografia e quello di fotografia. Ciascun gruppo avrà un ruolo nello spettacolo di questo weekend, perché le date in programma sono in realtà due: una, appunto, presso il Centro Pertini alle ore 21 di sabato, mentre la seconda è prevista per domenica alle 17 al cinema Ratti di Legnano.

Il commento di Riccardo Meraviglia, altro membro del gruppo del Salice

«È molto bello e significativo che un progetto nato in periferia arrivi in centro a Legnano».

Ragazzi protagonisti

Lo spettacolo è stato totalmente ideato dai ragazzi dei laboratori, coordinati dall’insegnante di teatro Nicole Santimaria, che racconta: «Il nostro percorso è stato come un fiume e voi purtroppo vedrete solo il momento in cui sfocia nel mare; si è lavorato tanto e i ragazzi hanno dato e messo tutti loro stessi in questo spettacolo, tanto che hanno insistito anche per incontrarsi sia a carnevale che il 2 giugno».

La cittadinanza tutta è invitata a partecipare agli spettacoli, ingresso gratuito.