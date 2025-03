Laboratorio di videomaking gratuito

In occasione del progetto sociale nato dal bando Giovani Smart che ha l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte e alla musica l’Amministrazione comunale di Gaggiano organizza: laboratorio di videomaking con Elvio Longato.

Per giovani creativi

Un percorso dedicato a giovani creativi che vogliono esplorare le tecniche di riprese e il montaggio video e dare vita alle proprie idee attraverso l’utilizzo delle proprie immagini. Il laboratorio affronta tutte le fasi più importanti della progettazione e realizzazione di un’opera audio-visiva in modo pratico, attivo e creativo. È un percorso cross-mediale che coinvolge i linguaggi che il video porta con sé: la scrittura, la musica, il montaggio, la grafica, l’interpretazione attoriale. L’obiettivo del laboratorio è quello di produrre un lavoro video, scritto, girato e montato dai partecipanti. Non è necessario essere dotati di attrezzatura specifica, è sufficiente essere in possesso di un telefono cellulare.

Le lezioni si svolgeranno nella Sale delle associazioni di Piazza Daccò, palazzina Associazioni 1 Piano- Gaggiano. Il corso è assolutamente gratuito è sufficiente iscriversi telefonando o mandando una email ai seguenti contatti: 392 99 392 99 o scrivere alla mail organizzazione@favolafolle.com.

L’iniziativa fa parte del “Orizzonti personali, sfide ed espressioni” – Bando Giovani Smart 2.0

Le date e gli orari delle lezioni

Le lezioni dureranno circa 4 ore l’una e sono programmate per 8 marzo 15.00/19.00; 15 marzo 15.00/19.00; 30 marzo 15.00/19.00 e 5 aprile 15.00/19.00