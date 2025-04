L’abbraccio della piazza per Ahmed

Una bella lezione di civiltà per impedire che cose del genere possano succedere ancora . Un 25 aprile diverso, un unico respiro collettivo per il giovane egiziano accoltellato e ucciso ad Abbiategrasso.

1 minuto si silenzio

Un minuto di raccoglimento che sembrava un eternità per ricordare la vita strappata del giovane egiziano ucciso con una coltellata nella notte di sabato 19 aprile, la vigilia di Pasqua. Le indagini chiariranno le dinamiche dei fatti le responsabilità personali dei 4 ragazzi indiziati. Per ora resta quel silenzio nella maestosa piazza castello gremita di persone.

I quattro, abbiatensi di età compresa tra i 18 e 27 anni, tre fratelli e un loro amico, sono ritenuti responsabili dell’aggressione sfociata poi nella morte di un cittadino egiziano 21enne, Ahmed Elsharkawy. Sabato 26 aprile 2025 il Gip ha convalidato il provvedimento di fermo, applicando per tutti gli indagati la custodia cautelare in carcere a Pavia.

Un respiro collettivo

In centinaia hanno rispettato un minuto di silenzio per commemorare Ahmed, con cartelloni che chiedevano “La giustizia per Ahmed”. Tutti insieme per dire no alla violenza, Abbiategrasso respinge e non tollera queste forme di violenza, e lo ha voluto dimostrato venerdì 25 aprile alle 13.45 in piazza Castello, dedicando un minuto di silenzio in commemorazione del giovane egiziano strappato prematuramente alla sua vita a soli 21 anni; ma anche un forte gesto di vicinanza e solidarietà per la famiglia del ragazzo, che vive in città da diversi anni.

Testimone dell’evento il secolare maniero visconteo, di queste prove di dialogo che proseguono dopo l’innesco del giorno di pasquetta quando il sindaco Cesare Nai con alcuni assessore sono andati al centro cultura islamico e hanno avviato un processo di impegno collettivo perché fatti del genere non succedano mai più in città e per costruire una comunità più sicura.