La Zuppiera fa la spesa per 50 famiglie bisognose

L'associazione culturale La Zuppiera di San Vittore Olona rinnova il suo impegno con la solidarietà.

La Zuppiera, spesa per i bisognosi in paese

Prosegue la collaborazione, a San Vittore Olona, tra l'associazione culturale La Zuppiera e la Caritas. I volontari dell'associazione, infatti, ogni lunedì si recano al supermercato dove acquistano generi alimentari e per la casa, su indicazioni della Caritas locale, ente che poi si occupa della distribuzione a domicilio. Ben 50 le famiglie che vengono aiutate. "Sono passate le feste di Natale ma i problemi dei più bisognosi rimangono tali e quali. Per questo abbiamo deciso di continuare a fare la nostra parte - spiega Giancarlo Lucchini, presidente della Zuppiera -Abbiamo iniziato questa collaborazione nel 2021, ora abbiamo deciso di riproporla ma in maniera più organizzata. Noi ci rivolgiamo alla Caritas che ci fornisce le indicazioni su cosa e quanto comprare essendo a conoscenza dei bisogni delle persone. Quello che acquistiamo lo doniamo alla Caritas che si occupa poi di consegnarlo".

La lotta alla povertà continua

"La povertà e la fatica di vivere si stanno diffondendo a macchia d'olio e ciascuno se ne può rendere conto semplicemente andando a dare un'occhiata alle tante Mense dei poveri, nelle città ma non solo - afferma Lucchini - Per questo ci è sembrato importante rinnovare il nostro impegno collaborativo con la Caritas, dando cibo alle famiglie prive persino dell'indispensabile per sopravvivere. Possono sembrare gesti piccoli e insignificanti di fronte all'enormità dei problemi che il mondo ha di fronte e che affronta spesso in modo irresponsabile violando i diritti della natura e dell'uomo. Sono invece gesti importanti, atti sinceri di solidarietà, che servono a costruire un clima di convivenza e di rispetto, a non far sentire del tutto emarginati coloro per i quali la vita non è certo stata generosa".

L'idea di un dormitorio

Un’altra necessità che emerge è quella di realizzar un dormitorio anche nel Legnanese: "È vero, questo bisogno c’è anche in questa zona - afferma Lucchini - E’ un servizio importante che potrà essere realizzato se i Comuni uniranno le loro forze: ci impegneremo affinchè i sindaci affrontino questa tematica, che è sovracomunale".