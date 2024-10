Un’opera di pittura collettiva per trasformare uno spazio pubblico: la zona scolastica della Carducci a Legnano nella giornata di sabato diventerà “Isola verde”, il progetto uscito dai laboratori tenuti in queste settimane con i bambini della primaria dell’Oltrestazione nell’ambito delle iniziative messe in campo dall’amministrazione comunale per la Settimana Europea della Mobilità, quest’anno imperniata proprio sul tema della condivisione degli spazi pubblici.

La zona scolastica Carducci di Legnano diventa "Isola verde"

L’iniziativa, che rientra nel programma di incentivazione della mobilità urbana sostenibile (Primus), vedrà dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17 un intervento di urbanismo tattico, insieme creativo e partecipativo, che coinvolgerà, in primis, i bambini e le bambine della primaria Carducci, ma che è aperto a tutti. L’aiuola di piazza Vittorio Veneto, risistemata e congiunta in quota la scorsa primavera con la chiusura al passaggio delle auto della parte finale di via Giusti, sarà pitturata con l’intento di trasformare quella che da qualche mese è un’area che garantisce una particolare protezione ai bambini che frequentano la scuola e ai pedoni in un punto della città più gradevole per chi vi sosta o lo attraversa.

La progettazione e la realizzazione dell’iniziativa sono a cura della cooperativa sociale Stripes e dell’associazione Spazio Ars. In caso di maltempo l’evento sarà posticipato.