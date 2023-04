Villa Pagani diventerà la nuova casa della musica e della cultura di Corbetta.

La Villa Pagani diventa un polo culturale

Grazie all’approvazione di una delibera di Giunta, l’Amministrazione comunale, giovedì 30 marzo, ha dato il via libera al progetto presentato dal Corpo Filarmonico Gaetano Donizetti per la gestione degli spazi della storica dimora corbettese. Un passo importantissimo che permetterà così di creare un triangolo artistico con la biblioteca e l’altra sede della banda presente nel parco della villa e realizzare di fatto una vera e propria cittadella della cultura.

Una data storica dunque quella del 30 marzo 2023 per la comunità corbettese e per il sodalizio guidato dal presidente Carlo Meda che quest’anno compie 130 anni di attività. Nel giro di pochi mesi tutta la città potrà così godere degli spazi della storica dimora dal momento che, anche lo stesso parco tornerà ad aprire al pubblico e alla cittadinanza nel corso degli orari delle attività della banda corbettese.

«Dalla nostra sede situata nel parco della dimora, vedere la Villa Pagani vuota ci è sembrato un peccato - spiega la coordinatrice della sezione didattica del Corpo Filarmonico, Anna Meda - Per questo abbiamo deciso di presentare un progetto al Comune di Corbetta per sfruttare questi spazi. Da quest’anno abbiamo iniziato un grosso progetto nelle scuole dove sono coinvolti 230 bambini che studiano uno strumento musicale a fiato. Da qui è nata l’esigenza di avere spazi più grandi a disposizione per far così vivere loro la musica anche al di fuori delle ore scolastiche».

Questa esigenza, unita come detto alla volontà di far rivivere la Villa Pagani ha così portato il Corpo Musicale a pensare ad un progetto che non si limitasse però alla sola musica.

«La nostra idea è infatti quella di collaborare con associazioni e realtà del territorio dal punto di vista artistico - continua Meda - Così facendo renderemmo la villa un vero e proprio polo culturale. Dal mese di settembre presenteremo quindi un calendario di iniziative con corsi di danza, canto, teatrali e ovviamente musicali, senza contare anche laboratori per bambini ed over 70. Calendario che verrà ovviamente reso noto nei prossimi mesi attraverso i nostri canali ed il nostro sito internet www.bandacorbetta.it».

La soddisfazione del sindaco Ballarini

Il progetto presentato è subito piaciuto all’Amministrazione comunale, come sottolineato anche dallo stesso sindaco Marco Ballarini, entusiasta di questo nuovo corso.

«Questo è un passo importante per Corbetta che permetterà di rendere Villa Pagani la casa della cultura e della musica - spiega il primo cittadino - La villa verrà data con una convenzione in gestione in comodato d’uso gratuito al Corpo Filarmonico e ciò permetterà anche di far tornare ad essere accessibile il parco della villa, che è uno dei più belli della nostra già stupenda città».

Il sindaco ha poi ribadito ulteriormente l’importanza di questo nuovo progetto per via del suo alto valore sociale e culturale.