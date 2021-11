La Vergine ferita dall'Isis a Vanzaghello

Ospite d'eccezione

Sarà ospite della Parrocchia di Vanzaghello la statuta della Vergine di Batnaya: organizzate anche particolari Messe per il fine settimana.

Sarà ospitata nella Parrocchia di Vanzaghello la Vergine di Batnaya, statuta compromessa dall'Isis nel 2014 appunto a Batnaya, nel Nord dell'Iraq.

A informare la cittadinanza della presenza della statua della Vergine di Batnaya,decapitata dall'Isis nel 20014 nella località del Nord dell'Iraq è il parroco don Amrando Bosani nelle colonne del giornalino parrocchiale "Il Matice".

Il giornalino parrocchiale riprende le parole del vicario della comunità pastorale San Paolo di Giussano, don Giuseppe Corbari, primo ad accogliere la scultura restaurata da Franco Elli.

"La statua è giunta qui molto compromessa, decapitata, colpita più volte da dietro. I fondamentalisti le avevano scagliato contro di tutto, mandandola in frantumi. Quando si è in difficoltà ci si rivolge a Maria. Non ci sono altri luoghi di conforto: c’è Lei che è Consolatrice degli afflitti e anche dei cristiani perseguitati".

La statua nella Parrocchia dal 25 novembre al 2 dicembre

Si legge sul giornalino parrocchiale:

"La statua sarà presente nella nostra Parrocchia dal 25 novembre 2021 al 2 dicembre. Sabato 27 e domenica 28 nelle Messe predicherà Padre Sharbel, sulla sofferenza dei cristiani in Medio Oriente con particolare riferimento all’Egitto con un breve riferimento anche alla situazione in Iraq. Sarà allestita anche una mostra sempre in riferimento alla persecuzione dei cristiani".