La tutela della terra al centro del "Maggio Senior"

L'iniziativa in Rsa

Il programma della casa di riposo di Inveruno sarà caratterizzato da diversi momenti sociali, aggregativi e di riflessione.

Al centro dell'edizione 2022 del "Maggio senior", organizzato dalla casa famiglia Sodalitas di Inveruno, la terra e la sua tutela.

La terra e la sua tutela

“La terra non appartiene a noi, ma noi apparteniamo a lei. È il nostro passato e il nostro futuro: prendiamocene cura”. Questo il tema del Maggio Senior 2022, tradizionale appuntamento della Casa Famiglia ‘E. Azzalin’ di Sodalitas, giunto alla sua XXVVIII edizione con il patrocinio del comune di Inveruno. Anche quest’anno il programma sarà caratterizzato da diversi momenti sociali, aggregativi e di riflessione, tutti focalizzati sulla questione ambientale.

Dopo la S. Messa di apertura, è stata la Festa della Mamma di domenica scorsa il primo atteso appuntamento, con un pranzo speciale e incontri a tema.

“In questi mesi un filo rosso legherà ricordi, affetti ed esperienze; un filo che non si è mai spezzato, neppure nei momenti della prova, durante la pandemia e che noi cercheremo di rinsaldare e rinnovare ancora una volta. In particolare nel periodo del lockdown –spiega la Coordinatrice Daria Chiodini– i Residenti con l’aiuto dei nostri animatori hanno realizzato nei laboratori creativi alcuni oggetti dal valore molto speciale e che ora noi condivideremo, proprio in virtù di quei legami così speciali che vogliamo onorare”.

Una festa e la merenda prevista per venerdì

Venerdì 13 maggio si svolgerà invece una merenda green in giardino a cui farà seguito giovedì 19 maggio, sempre nel pomeriggio, un momento di spensieratezza con la festa dei compleanni che vedrà la partecipazione dell’Associazione di Clownterapia “Il pianeta dei Clown”.

Mercoledì 25 maggio alle 10 ancora un momento tematico con il laboratorio di riciclo creativo con la volontaria Adele. Domenica 29 maggio alle 15,30 l’immancabile tombolata in famiglia. Sarà questa l’occasione anche per la premiazione dei tornei di primavera, così come per l’inaugurazione della mostra “Angoli di Storia: buone abitudini d’altri tempi”. Il ‘Maggio Senior’ 2022 si concluderà lunedì 30 maggio con la celebrazione religiosa preceduta dal Rosario Mariano.