La Traslazione della Croce del Palio è cosa fatta: Legnarello ancora in festa

Ieri, sabato 3 giugno, si è svolto l’ultimo atto del Palio di Legnano, la Traslazione della Croce alla Contrada vincitrice l’edizione 2023, Legnarello. E’ la 12esima vittoria giallorossa, dopo sei anni.

La traslazione della Croce

La contrada giallorossa è partita dal maniero di via Dante, colorata e gioiosa del resto. Anche durante la Traslazione della Croce, il meteo non è stato proprio dalla parte della manifestazione mettendo in difficoltà gli sfilanti. I contradaioli sono poi arrivati in Piazza San Magno per "riportare a casa" la croce di Ariberto d’Intimiano, simbolo di vittoria. Il capitano reggente, Matteo Masnata, oltre al crocione ha conquistato anche il Peso, la scultura dal peso di 1.176 grammi di puro argento (1176 come l’anno della Battaglia di Legnano) che resterà per sempre alla contrada Legnarello. L’opera, intitolata "Tempio", è stata realizzata dall’artista Vittorio Corsini e rappresenta la mitra dell’arcivescovo D’Intimiano e la chiesa di San Simpliciano di Milano, conosciuta come la chiesa del Carroccio.

L'arrivo dei reggenti alla presenza dei big

Ad attendere in piazza San Magno i reggenti, Matteo Masnata, Francesca Bandera e Alessandro Mengoli, c’erano il sindaco e supremo magistrato Lorenzo Radice, il gran maestro del Collegio dei capitani e delle contrade Raffaele Bonito, il presidente della Famiglia Legnanese Gianfranco Bononi, il Cavaliere del Carroccio Riccardo Ciapparelli e la rappresentanza della Fondazione Palio, oltre che il popolo di contradaioli. Le sette contrade si sono schierate, in un’atmosfera magica e al centro, la vincitrice Legnarello, pronta a portare a casa il Crocione per un anno.