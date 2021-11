Cuggiono

È stata inaugurata stamani, domenica 14 novembre 2021, la targa in memoria di Gino Strada.

L'evento, organizzato dalle associazioni cuggionesi e dall'Ecoistituto della Valle del Ticino, si è svolto in piazza della Vittoria a Cuggiono e la targa è stata affissa su palazzo Kuster.

Tantissimi i sindaci, gli amministratori e i rappresentanti di associazioni e movimenti di tutto il Castanese per ricordare e onorare Gino Strada, "un costruttore di pace, di solidarietà, di impegno per una sanità universale come diritto per tutti, un esempio di coerenza contro la guerra" hanno ricordato gli organizzatori.