La struttura di via Albarina «casa» dell’Asst

L’ Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese è pronta a «prendere casa» anche a Vanzaghello.

«È proprio di queste ultime settimane, la manifestazione d’interesse e la comunicazione da parte della Direzione generale delle attività che saranno avviate da Asst Ovest Milanese nel “Centro Salute Ambrosetti Calloni” in via Albarina, non appena saranno effettuati gli ultimi passaggi formali», annuncia il sindaco Arconte Gatti.

In particolare l’edificio diventerà sede di un punto unico di accesso, un ambulatorio infermieristico, progetti di prevenzione e promozione della salute a cura degli Infermieri di famiglia e di comunità del Distretto.

Il Centro salute diventa realtà

«È solo il primo tassello di una più ampia proposta che verrà messa in campo nei prossimi mesi. La stessa Direzione di Asst Ovest Milanese, infatti, ha espresso la volontà di implementare in seguito l’offerta dei servizi a disposizione della cittadinanza», riprende il primo cittadino, sottolineando come quella di via Albarina sarà «una struttura per la salute dei cittadini. Uno spazio completamente rimesso a nuovo e che oggi partendo dal presente si candida a essere un fondamentale punto di riferimento nel futuro del nostro paese e di tutto il territorio».

L'impegno dell'Amministrazione comunale

Un risultato «raggiunto grazie al lavoro costante che da mesi ormai stanno portando avanti insieme a me anche l’assessore Simona Giudici e la consigliera Adelia Gementi – racconta Arconte Gatti - Perché noi le critiche le lasciamo agli altri. Noi, come abbiamo sempre fatto nel precedente mandato e come stiamo continuando a fare anche in questo, alle parole preferiamo i fatti. E questa, allora, è l’ennesima dimostrazione. Noi ci siamo stati e sempre ci saremo, non solo “a spot” come qualcuno, per rispondere il più possibile alle esigenze e richieste della popolazione e per stare vicini ai nostri cittadini. L’avevamo, insomma, detto e promesso in più occasioni e adesso ecco che ci siamo», conclude il sindaco.