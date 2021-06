La Stroke Unit premiata in Europa con l’Angel’s Gold Status

Riprende l’attività della Stroke Unit in Asst Rhodense. L’unità operativa dedicata al trattamento dei pazienti colpiti da Ictus o emorragie cerebrali, dopo un anno di assistenza ai malati di Covid, ha riattivato sette posti letto monitorati inseriti nella rete stroke regionale. Recentemente la European Stroke Organization ha conferito all’Asst Rhodense il premio Angel’s Gold Status attribuito alle aziende ospedaliere che in Europa raggiungono obiettivi di qualità nel trattamento del paziente con ictus.

“Il successo di una Stroke Unit dipende dal lavoro di equipe integrando le varie competenze è stato possibile costruire un percorso diagnostico, e terapeutico, che aderisse agli standard europei – spiega Ida Ramponi, Direttore Generale Asst Rhodense – Il personale della Neurologia Stroke Unit lavora con grande professionalità ed entusiasmo per permettere ai nostri malati di tornare ad una vita autonoma; il premio è un attestato di riconoscimento per tutti i professionisti e rappresenta elemento di grande fiducia per i pazienti. La strada intrapresa è quella giusta”.

“Dati scientifici indicano che la Stroke Unit rappresenta il modello organizzativo più avanzato per la cura dell’ictus cerebrale, sia ischemico che emorragico, in grado di ridurre significativamente mortalità e disabilità dei pazienti - dice Maria Grazia Riggio, Responsabile Stroke Unit –Per offrire le più avanzate terapie di riperfusione è stato essenziale l’impegno quotidiano del personale del Pronto Soccorso, del Laboratorio di analisi, della Radiologia, della Rianimazione; con il lavoro di tutti è stato possibile ridurre il tempo necessario ad iniziare il trattamento di riperfusione , tecnicamente definito tempo door to needle, garantendo così il migliore esito clinico. I pazienti, se indicato, hanno potuto accedere alle procedure endovascolari grazie alla costante collaborazione con la Neuroradiologia Interventistica di Niguarda. L’Ospedale è pronto ad offrire le cure necessarie, ma occorre sempre ricordare agli utenti di non perdere tempo perché “Time is brain”, tempo è cervello, e chiamare il 112 che li porterà nella struttura più attrezzata ad assisterli”.