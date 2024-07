La strada si trasforma in un salone a cielo aperto: c'è la festa dei vicini!

Quando essere vicini non è solo una questione geografica.

Vicini in festa dagli otto mesi agli 85 anni

Erano una cinquantina gli abitanti di via Sebastiano Caboto, a Villa Cortese, che si sono dati appuntamento per una cena molto speciale. Per il secondo anno consecutivo, infatti, sostanzialmente tutti i residenti (e affini) che vivono tra le intersezioni con via Andrea Doria e via Colleoni hanno voluto ritrovarsi per una grande festa ("Vicini in festa") che ha un gusto molto particolare: una iniziativa spontanea, fatta di affetto profondo e di rispetto reciproco, in cui abitare a stretto contatto vuol dire far parte di un'unica grande famiglia. C'erano proprio tutti, dall'ultimo nato di appena otto mesi, alle memorie storiche, che toccano gli 84 e 85 anni di età.

Via Caboto è diventata un salone a cielo aperto

L'appuntamento è stato fissato per venerdì 28 luglio. Dopo aver chiesto l'autorizzazione al Comune, via Caboto è stata chiusa e, per una sera, si è trasformata in un "salone delle feste" a cielo aperto.

Ognuno ha fatto la propria parte per rendere questa iniziativa speciale, nelle maniere più disparate. Predisposti i tavoloni gentilmente prestati dall'oratorio, c'è chi ha apparecchiato, chi ha cucinato, chi ha sfornato, chi ha grigliato, chi ha reso più bella e colorata l'area.

Un'idea nata per dare il benvenuto ai nuovi arrivati

Un'idea che è venuta qualche anno fa ad alcune delle famiglie che da più tempo abitano la via per dare il benvenuto ai nuovi arrivati: "Volevamo accogliere alcune coppie giovani che si sono trasferite in zona negli ultimi anni ma, complice anche il Covid, abbiamo dovuto riporre nel cassetto l'idea per un po' - racconta una delle abitanti - Poi, l'anno scorso, abbiamo deciso di provarci davvero. Abbiamo messo i volantini in tutte le cassette della posta della nostra zona e l'entusiasmo è stato immediato. E così, dopo il buon successo del giugno 2023, questa volta nessuno ha voluto mancare. E' stata davvero una serata bellissima, si è ormai creata una familiarità unica. Ci conosciamo tutti e, da quando sono arrivata io nel 1980, non c'è mai stato alcun problema. Nella nostra via, la sera, c'è sempre gente che chiacchiera e che si beve un caffè insieme, l'ambiente è davvero unico".