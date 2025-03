La storia del paese nei libri di Giuseppe Gatti

Un interessante incontro per conoscere l’evoluzione del paese da chi lo ha guidato per oltre 30anni. Domenica pomeriggio, 23 marzo 2025, alla Biblioteca Comunale Aldo e Cele Daccò di Gaggiano , un appuntamento speciale per la presentazione dei 3 libri di Giuseppe Gatti: “Storia del nostro paese dal 1945 al 2010 raccontata da uno dei suoi protagonisti” . I libri coprono i seguenti periodi: dal 1945 al 1975; dal 1975 al 1993 ️ e dal 1993 al 2010.

Sindaco dal 1970 al 20o4

“Oggi si è tenuto un incontro di grande interesse, che ho vissuto in prima persona come moderatore, avente come protagonista l’ex sindaco Gatti, che ha guidato il comune di Gaggiano dal 1970 al 2004, e di cui sono stati presentati i tre libri – ha spiegato l’attuale sindaco di Gaggiano Enrico Baj - Questo evento ci ha offerto una preziosa opportunità per esplorare la storia politica del nostro paese, attraverso gli occhi di un politico che ha saputo adottare una visione chiara e una strategia lungimirante durante il suo lungo mandato”.

La narrazione storica fornita da Giuseppe Gatti, pur riflettendo le sue prospettive personali ed emotive, ha delineato un quadro complessivo che rappresenta un'importante eredità politica da cui trarre insegnamento e ispirazione. Nel corso dell’incontro sono state mostrate foto e Gatti ha spiegato l’evoluzione dei vari progetti che hanno coinvolto Gaggiano dal dopoguerra fino ai nostri giorni.

Tracce del nostro passato