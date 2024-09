La sorpresa dell’artista Raisa Nosova: un’altra opera esclusiva in regalo alla città di Corbetta

«L’artista internazionale Raisa Nosova è tornata a trovarci a Corbetta e oltre a un caloroso saluto e a un giro nella nostra bellissima città, ci ha dedicato una sorpresa importante – annuncia il sindaco Marco Ballarini - dopo aver realizzato gratuitamente il murales alle scuole medie di piazza Primo Maggio, Raisa donerà a Corbetta un’altra sua opera esclusiva».

L’unico Comune italiano con una sua opera permanente

Cosa e quando è ancora da stabilire, ma quel che è certo è che Corbetta potrà ancor più vantare un legame esclusivo con l'artista newyorkese, dato che «il nostro è l’unico Comune in Italia dove è presente una sua opera permanente, a cui se ne aggiungerà più avanti una seconda», sottolinea Ballarini. Durante la sua visita a Corbetta nei giorni scorsi Raisa Nosova è stata accolta dal primo cittadino, dall’assessore alla Cultura Antonella Cislaghi e dall’assessore allo Sviluppo locale Giuliano Gubert.

Il primo murales realizzato nel 2021

La sua prima opera realizzata a Corbetta risale al settembre 2021, quando l’artista americana ha dipinto sul muro esterno della sala polifunzionale della scuola secondaria il murales a cinque piani dal titolo "Intersection", che «riflette l’incontro di diversi concetti: classico e contemporaneo, grandioso e ordinario, tradizionale e attuale, idealizzazione e realismo, opportunità e limiti e, naturalmente, locale e internazionale», aveva spiegato l’autrice, auspicando «che le prossime generazioni che cresceranno con l'opera d'arte possano trovare la giusta ispirazione per creare, sviluppare un pensiero critico, astratto e, naturalmente, trovare opportunità per l'esposizione globale».

L’attesa per la nuova opera

Il dipinto era stato un regalo di Raisa Nosova per la città di Corbetta, reso possibile anche grazie a diversi sponsor che avevano sostenuto le spese necessarie per il materiale e supportato la realizzazione, e pure la prossima opera promessa nei giorni scorsi dall’artista sarà realizzata a titolo gratuito. Come ogni sorpresa che si rispetti bisognerà attendere ancora un po’ per scoprire quale e dove sarà la nuova opera che andrà ad abbellire ulteriormente la città, rafforzando il legame di Corbetta con l’arte di livello internazionale.