«La situazione delle scuole interessa a questa maggioranza?»

Scuole: una priorità per la maggioranza? Questa la domanda che si fanno le consigliere comunali Sara Rubino e Gaia Baschirotto del Partito democratico e Lainate Civica.

Le strutture sono inadeguate, con problemi che compromettono il benessere di studenti e personale

«In campagna elettorale abbiamo dichiarato convintamente che la scuola sarebbe stata una delle nostre priorità in quanto sede educativa e di crescita dei nostri figli - affermano le due consigliere comunali di centrosinistra - Da settembre abbiamo iniziato il nostro impegno presentando richiesta ufficiale per effettuare sopralluoghi nei plessi scolastici per verificarne stato e condizioni. Abbiamo fatto diversi sopralluoghi, attendiamo una relazione complessiva e i prossimi passi che proporrà la consulta dell’edilizia scolastica. Gli incontri hanno confermato criticità già note. In alcuni casi, le strutture sono inadeguate, con problemi che compromettono il benessere di studenti e personale. I principali riguardano bagni in pessime condizioni, scarichi non funzionanti, puzza di fogna, riscaldamento inefficiente con temperature davvero basse in alcune classi, troppo alte in altre, infiltrazioni, presenza di topi e spazi poco vivibili che richiedono interventi urgenti a fronte di investimenti insufficienti. Ci preoccupano molto anche i fatti degli ultimi giorni».

Alla scuola Manzi si è ripresentato per l’ennesima volta un problema con il riscaldamento

«Presso la scuola Manzi si è ripresentato per l’ennesima volta un problema con il riscaldamento. Un guasto prevedibile, che poteva essere evitato con un piano di manutenzione programmata e costante, ma che invece continua a ripresentarsi. Lunedì scorso la temperatura all’interno della scuola era di 12 gradi, martedì sono arrivati i tecnici e nonostante il loro intervento Mercoledì mattina la temperatura non superava i 15 gradi. Una situazione a nostro parere inaccettabile per far stare dei bambini».

"Ne abbiamo parlato in ogni Consiglio, sollecitando interventi concreti, non è possibile intervenire solo su emergenze"

Le due consigliere comunali si aspettano una presa di posizione netta da parte dell’Amministrazione per un problema che si sta manifestando costantemente

«Ne abbiamo parlato in ogni Consiglio comunale, sollecitando interventi concreti, non è possibile intervenire solo su emergenze, ma è necessario mettere in campo un piano di interventi seri. Nelle scuole ci sono dei bambini che non possono pagare la mancanza di scelte da parte dell’Amministrazione. Possibile lasciare per giorni dei bambini delle elementari al freddo? Sindaco, ci aspettiamo un suo intervento immediato per le emergenze e vorremmo sentire da lei un vero piano di intervento»