La sindaca Santagostino silura la vice Stringaro

Da oggi, dopo 9 anni e non per mia volontà, non sono più il Vicesindaco e l'assessore al bilancio di questo Comune. Il Sindaco mi ha tolto le deleghe con una e-mail che mi dava meno di 2 ore di tempo per presentare le mie dimissioni. Non avendole presentate perché non c'era alcuna motivazione per farlo, mi è stato notificato il decreto di revoca dalla Polizia Locale.

Al di là del metodo meschino e inumano, ci tengo a precisare alcune cose:

1) nel 2014 sono stata eletta senza avere nessuna tessera di partito e oggi, nel 2023, continuo a NON avere NESSUNA tessera di partito

2) non sono candidata Sindaco di nessuna compagine politica

3) ho dedicato tutta me stessa e ho messo in campo tutte le mie competenze per la realizzazione del programma di mandato presentato dalla maggioranza che governa questa città. Un programma in cui CONTINUO a credere FORTEMENTE e che auguro con tutto il cuore a questa maggioranza di portare a termine nel migliore dei modi. Nonostante ciò che si insinua, le mie convinzioni e le mie motivazioni NON sono cambiate

4) se il dovere del Sindaco è di chiudere il mandato e lavorare per il futuro della nostra città, mi chiedo dove fosse questo dovere quando qualche mese fa si è candidata al Consiglio Regionale, abbandonando di fatto la città nel caso in cui fosse stata eletta

5) se la revoca delle mie deleghe ha l'obbiettivo di far posto in Giunta al futuro candidato Sindaco del Partito Democratico, si potevano evitare strane insinuazioni e parlare chiaramente. In base a chi entrerà in Giunta al mio posto si capirà se questa è la reale motivazione della mia esclusione.