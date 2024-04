Una giornata piena di gioia: la signora Sandrina Roggiani ha spento ben 100 candeline a Parabiago lo scorso 20 aprile, giorno in cui la sua famiglia le ha fatto visita.

La signora Sandrina compie 100 anni

Invece, nel pomeriggio di ieri, 23 aprile, è stata organizzata una grande festa in RSA/RSD Leopardi, struttura del Gruppo La Villa in cui risiede da cinque anni, alla quale hanno preso parte la Dott.sa Adriana Nebuloni, presidente del Consiglio Comunale, tutti gli operatori e gli Ospiti non solo della RSA, ma anche della RSD: infatti Morgan e Margherita, due ragazzi della residenza per disabili, parte della stessa struttura, hanno voluto omaggiarla di un cartellone realizzato da tutti i ragazzi. Un bellissimo gesto e momento di scambio intergenerazionale per celebrare insieme la vita!

Non solo: perché, per celebrare la signora Sandrina al meglio, è stato presente anche il cantante Sergio Borgonovo che, oltre all’intrattenimento musicale gradito da tutti, ha proiettato un’emozionante serie di immagini della vita della signora Sandrina.

Un racconto della Sig.ra Sandrina da parte dello staff di RSA Leopardi

La signora Sandrina è una donna molto dolce, sempre pronta ad aiutare gli altri e a donare a tutti un sorriso. Ha sempre amato fare la maglia e fino a qualche mese fa, nei cinque anni di soggiorno nella nostra RSA, preparava le "babbucce in lana " per i neonati dei nostri dipendenti.

Ama molto essere informata su ciò che succede nel mondo attraverso l'ascolto quotidiano della lettura del giornale in reparto, fatta dalle educatrici, ed è affascinata da come negli anni sia cambiato il modo di vivere e ironizza su questo dicendo “sono contenta di essere arrivata a 100 anni per scoprire che esiste la farina di grilli…".

Arianna Tosetto, responsabile di struttura, aggiunge poi: “la festa è stata memorabile.

La nostra Sandrina non ha ceduto all’emozione, nonostante le innumerevoli sorprese. Non a caso, è arrivata a questa età pur affrontando diversi momenti molto critici: ma, ad oggi, è ancora bellissima e piena di vitalità, come quando era giovane”.