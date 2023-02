La siccità colpisce anche il Parco Arcadia

Anche i fontanili del Parco Arcadia di Bareggio son in sofferenza per la grave siccità che sta colpendo il nostro territorio. E non solo. Sabato 18 febbraio 2023 infatti gli instancabili volontari dell’associazione Amici del Parco Arcadia, presieduta da Angelo Lazzaroni, sono intervenuti per spostare i pesci dal fontanile Barona, ormai pressoché secco, al laghetto.

La siccità mette in ginocchio i fontanili del Parco Arcadia

In questa operazione di salvataggio in un momento di cambiamenti climatici repentini e innegabili, però, l’associazione ha dovuto fare i conti anche con un altro ostacolo avvenuto qualche giorno prima: lunedì 13 febbraio infatti si è rotta la pompa che preleva l’acqua dal sottosuolo e ora si sta cercando una soluzione per ripararla in modo che anche l’acqua rimasta possa essere ossigenata.

Ha raccontato il presidente onorario dell'associazione Gianfranco Bedinelli:

"Purtroppo il clima è cambiato e registriamo, come in tutto il Nord, una mancanza d’acqua. I volontari dell’associazione insieme al presidente Lazzaroni, che mette l’anima in questo lavoro tirando anche le fila, sabato hanno provveduto a spostare i pesci dal fontanile Barona in secca al laghetto. Purtroppo il fontanile non ha più tutta quell’acqua di prima; si è impoverito di molto. Ai tempi, con il nulla osta dell’ex Provincia, avevamo creato un pozzo a 48 metri con la presenza di una pompa che aspirava in modo da ossigenare l’acqua del laghetto".

... e la rottura della pompa

Quindi alla problematica della siccità, si era aggiunta qualche giorno prima quella del malfunzionamento della pompa per ossigenare.

Ha continuato Bedinelli:

"Quello era un fontanile che un tempo era alimentato dal Villoresi. Poi con la costruzione del Bennet a Sedriano l’acqua è stata bloccata, ma la pompa aiutava. Adesso siamo arrivati al peggio. Se vogliamo tutelare la fauna acquatica la pompa è da sistemare... Mercoledì 22 febbraio ci hanno infine annunciato che avrebbero provveduto loro a sistemarla".

Le parole dell'Amministrazione

Ha affermato mercoledì 22 febbraio il sindaco Linda Colombo:

"Come Amministrazione comunale ci siamo mossi appena venuti a conoscenza dell'emergenza. I tecnici sono venuti a prelevare la pompa smontata. Tengo comunque a precisare che tutti i pesci del laghetto sono stati messi al sicuro".

Il commento di Bareggio2013

Ha commentato Matteo Calati della lista civica Bareggio2013: