La sfida di Federica a Miss Principessa d'Europa

Si chiama Federica Ligato, ha 17 anni, vive a Vituone, frequenta la quarta del liceo Scienze Umane Quasimodo di Magenta e pratica danza; un giorno vorrebbe provare a fare qualche esperienza nel mondo della moda e degli shooting fotografici, ma il suo sogno è diventare un’insegnante. Lei ad aver partecipato a Miss Principessa d'Europa.

La sfida di Federica e la partecipazione a Miss Principessa d'Europa

Proprio per provare l’ebrezza delle sfilate Federica ha deciso di iscriversi al concorso Miss Principessa d’Europa, che è andato in scena la scorsa settimana a Rimini; la giovane non ha conquistato l’ambita fascia, ma ha collezionato tante soddisfazioni che le hanno fatto mettere da parte bellissime esperienze.

Ha raccontato:

"Stavo cercando di contattare qualche agenzia perché mi piacerebbe provare a fare qualche sfilata e qualche servizio fotografico. Mi sono così imbattuta nel concorso Miss Principessa d’Europa e mi sono iscritta per poter partecipare nel 2023. Da regolamento, 5 ragazze possono essere selezionate direttamente dal patron e ideatore del concorso Devis Paganelli per saltare tutte le tappe della manifestazione ed arrivare direttamente alla finale nazionale. E, con enorme mia sorpresa, mi hanno chiamata. Sono stata felicissima".

L'esperienza al suo primo concorso

La 17enne, dall’oggi al domani, si è ritrovata a comprare vestiti e scarpe eleganti adatti al concorso. A inizio della scorsa settimana poi è partita alla volta di Rimini per i quattro giorni che l’avrebbero portata alla decisione finale dei giudici.

"Lì non conoscevo nessuna ragazza, perché le altre avevano avuto modo di relazionarsi tra loro nelle fasi iniziali del concorso, ma in poco ho legato con alcune ragazze. All’inizio ero un po’ spaesata, ma mi sono ambientata in poco tempo. Però non ho trovato un ambiente semplice, perché alcune ragazze erano molto competitive, io invece mi ero iscritta al concorso solo per vivere un’esperienza. La prima sera c’è stata la vera e propria presentazione con abito elegante e chi voleva poteva cimentarsi con un’esibizione. Io ho scelto di preparare un pezzo di danza. È andata benissimo e mi sono divertita un sacco".

"Mi piacerebbe entrare nel mondo della moda"

Federica infatti, delle cento partecipanti al primo giorno delle finali, è riuscita a passare tra le 42 che hanno preso parte al passaggio con la giuria, momento in cui i giurati hanno deciso a chi affidare la fascia di Miss Principessa d’Europa.

"Non ho conquistato il titolo, ma sono stata davvero soddisfatta di poter fare questa esperienza e di essere chiamata alle finali per l’edizione 2022 senza passare dagli step precedenti - ha raccontato - È stata un’esperienza positiva".

La giovane vede altri concorso nel suo futuro? "Non penso che parteciperò ad altri concorsi - ha rivelato - C’è troppa competizione per i miei gusti. Invece mi piacerebbe entrare nel mondo della moda; ho infatti deciso di iniziare a partecipare a qualche casting per poter sfilare".