La sezione rhodense di Abio cerca nuovi volontari per la Pediatria

Abio porta il sorriso dove c'è la malattia. Dal 1978, l’Associazione per il bambino in ospedale offre supporto ai genitori, ai bambini e agli adolescenti che affrontano i difficili momenti di ricovero ospedaliero. La sezione rhodense dei Abio opera presso i reparti pediatrici degli ospedali di Rho e Garbagnate. I volontari lavorano per rendere il soggiorno dei bambini in ospedale il più sereno possibile, supportando anche i genitori durante la permanenza dei figli in ospedale. Nei reparti, i volontari organizzano attività ludiche, letture e momenti di condivisione tre volte a settimana. Per diventare volontari Abio, è necessario avere almeno 18 anni e frequentare un corso formativo di sei sessioni in giorni feriali. Dopo il corso, segue un tirocinio di sei mesi in reparto, durante il quale i neo-volontari sono affiancati da tutor esperti.

Un incontro preliminare il prossimo 13 gennaio

«Proprio per questo teniamo a invitare quanti più aspiranti volontari ad accostarsi alla nostra realtà», hanno commentato le volontarie di Abio. Il prossimo 13 gennaio, dalle 16 alle 18.30, si terrà un incontro preliminare e informativo sull’attività di Abio Rho, al quale è possibile iscriversi contattando la mail formazione@abiorho.org. «Nonostante le difficoltà che nella vita di ognuno di noi sorgono nel tentativo di trovare tempo da dedicarvi, il volontariato è ancora più importante proprio perché ha il fine di aiutare e arricchire non solo l’altro, ma anche se stessi».