La serata degli Oscar sportivi alla festa patronale di Robecco sul Naviglio

Il 30 agosto, nel contesto della festa patronale di Robecco sul Naviglio, hanno avuto luogo gli storici «Oscar Sportivi». Il format è stato creato dal leggendario Pino Barenghi per premiare i robecchesi sportivi.

I riconoscimenti individuali

Nella prima parte della serata, le associazioni hanno conferito dei riconoscimenti ad alcuni dei propri membri: Brontolobike Asd ha premiato Daniele Parmeggiani e per la sezione Brontolorunning Manuela Petrarulo, Il Cief ha premiato Eleonora Spagnolo per il primo posto nella gara sociale di ginnastica artistica nel 2° livello A, l’Asd Tapascione Running Team ha riconosciuto l’impegno del suo presidente Stefano Colombo, mentre l’Asd Casterno ha premiato Elisa Pellegatta per la Sezione Danza e Luigi Colombo per la Sezione Podismo.

Le società sportive premiate

A essere premiati sono stati poi la Sezione Pallavolo dell’Asd Casterno per il 3° posto conquistato nel campionato regionale di serie D e il Gruppo Danza moderna, che ha ottenuto il 3° posto nel concorso nazionale CSI. Premiata anche l’Asd Concordia Robecco per il raggiungimento dei 70 anni di attività e per la vittoria nel campionato della Squadra Giovanissimi under14.

Gli Oscar assegnati dalla Consulta Sport e cultura

Infine, i premiati individualmente dalla Consulta Sport e Cultura: Raul Colombo per il secondo posto ai campionati italiani gravel nella categoria Elite Sport M, Vesa Gjoka per la vittoria del Campionato Italiano di Ginnastica ritmica nella specialità della palla, Diego Colombo per essere stato selezionato per la World Cup di Ju Jitsu nella categoria under14, Andrea Noè per la sua lunga carriera nel ciclismo e per il costante impegno e Mattia Robecchi, che ha guidato la prima squadra del Sedriano Football club all’Eccellenza.