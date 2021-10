La senaghese Francesca Mamè eletta Miss Lombardia

BELLEZZA TROPICALE

Tra le sue carte vincenti, forme morbide e bellezza tropicale. Ma anche una grintosa coreografia realizzata ieri, domenica 10 ottobre, nella finalissima regionale del Concorso nazionale Miss Italia

La giovane senaghese Francesca Mamè è stata eletta Miss Lombardia nell'ambito della Finalissima Regionale del Concorso Nazionale Miss Italia svoltasi ieri, domenica 10 ottobre.

La ricostruzione della giornata

Ieri, domenica 10 ottore, a partire dalle 14.30 le concorrenti (le 7 pre-finaliste nazionali e tutte le finaliste provinciali) si sono ritrovate nella splendida location del Golf Club Franciacorta per dare inizio a un pomeriggio carico di emozioni e shooting negli splendidi angoli del Golf. Le Miss si sono poi occupate di trucco e parrucco. Alle 19.30 cocktail di benvenuto e dalle 20.00 ha avuto inizio la cena di gala curata dal Bistrò del Golf Club durante lo spettacolo per l’elezione di Miss Lombardia. Le miss si sono sfidate, mostrandosi in abito da sera, e body da concorso per il momento della votazione.

Giuria di alto livello ed ospiti d'eccezione

I giurati che hanno scelto le vincitrici dei tre titoli Regionali, Miss Lombardia, Miss Sport e Miss Milano sono: Sara Croce Finalista Miss Italia 2017, Madre Natura a Ciao Darwin, Bonas di Avanti un altro, Giovanni Locatelli Promotore finanziario ed organizzatore della serata Luxury ADV, Giorgio Michieletto Giornalista Diva e Donna, e gli Imprenditori Dott. Basilio Saleri e Dott. Roberto Bergomi Durante la serata le ragazze hanno arricchito lo spettacolo con una coreografia in bikini moda Mare ed esibendosi in un momento libero di ballo canto e recitazione. Nella pausa di metà spettacolo per lo polio delle schede si sono esibiti importanti ospiti: Pierdavide Carone e Marco Carta, mentre a fine spettacolo dopo l’elezione Matteo Faustini.

Ecco tutte le vincitrici per categoria

Alle 23.30 Martina Sambucini Miss Italia 2020 ha incoronato la nuova Miss Lombardia 2020 Francesca Mamè Miss Milano è Elisabetta Tozzato Miss Sport è Martina Sisti. Per passaggio di Fascia Serin Ajimi si aggiudica il titolo di Miss Miluna Lombardia titolo vinto inizialmente da Francesca Mamè in Finale Regionale a settembre,

Chi è Francesca Mamè

Francesca Mamè, 18 anni di Senago (MI), h 178 forme morbide e una bellezza tropicale ereditata dalla mamma originaria del Camerun. Francesca è italiana e madrelingua francese, ha già qualche esperienza come modella nel mondo della moda ed è anche una brava ballerina. Il Pubblico del tour Miss Italia Lombardia l’ha potuta ammirare in una grintosa coreografia. Si descrive come determinata, ambiziosa e un po’ timida. La persona che ammira di più è sua madre perché l’ha aiutata a superare momenti difficilissimi: quando frequentava le elementari e medie c’era chi si burlava di lei per la sua pelle scura. Mamma Caroline l’ha esortata a insistere e a superare le critiche ingiuste.