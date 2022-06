La sede degli Alpini sarà dedicata a Giuseppe Parazzini

La sede del Gruppo Alpini di Bareggio, in via Cimarosa, sarà intitolata al notaio Giuseppe Parazzini.

Nei giorni scorsi, il Prefetto di Milano ha dato parere favorevole alla richiesta presentata dal sindaco Linda Colombo.

“Nei mesi scorsi – afferma il primo cittadino – su proposta del Gruppo Alpini bareggese, abbiamo approvato una delibera di Giunta a seguito della quale ho scritto al Prefetto per chiedere formale autorizzazione, una prassi necessaria nel caso di persone decedute da meno di dieci anni. Sono molto contenta che la richiesta sia stata accolta, così potremo procedere con l’intitolazione il 18 giugno durante l’evento organizzato dagli Alpini di Bareggio nel primo anniversario della scomparsa di Parazzini, cittadino bareggese che ha saputo farsi apprezzare da tutti per statura morale, senso civico e rispetto per le istituzioni”.