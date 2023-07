L’arrivo dell’estate significa scuole chiuse e campo libero per l’Amministrazione comunale di Magenta di operare con gli interventi di sistemazione e ristrutturazione dei plessi scolastici. Detto fatto, perchè in città sono partiti in questi giorni i lavori di manutenzione per la riqualificazione di tutti gli ambienti interni della scuola primaria De Amicis di Via Papa Giovanni Paolo II nella zona sud.

La scuola elementare finisce sotto i ferri

«Ad un anno dall'insediamento e dopo un investimento di oltre 380 mila euro nell'edilizia scolastica, continua il nostro lavoro di monitoraggio e controlli in tutte le scuole cittadine, dando priorità ad alcuni interventi manutentivi e pianificandone una programmazione efficace affinché la vita scolastica di alunni, insegnanti e di tutto il personale coinvolto sia adeguata alle aspettative e sia la migliore possibile», commenta il vicesindaco Enzo Tenti annunciando il nuovo intervento nella scuola De Amicis.

Nello specifico l'intervento prevede la riqualificazione di 12 aule oltre ai corridoi al piano terra e al primo piano; i lavori complessivamente interesseranno una superficie di circa 1.600 mq e riguarderanno lo smontaggio e la rimozione di chiodi, tasselli e tutti i corpi estranei presenti sulle pareti, la spazzolatura, la stuccatura con stucco emulsionato di cavillature, compresa la successiva carteggiatura delle zone stuccate; e poi ancora la pittura con smalto all’acqua in tinta unica chiara, la sistemazione dei battiscopa mancanti, la riqualificazione dei corrimano e del cartongesso ammalorato.

Le parole del vicesindaco Tenti

«La riqualificazione, stimata in circa 35 mila euro, proseguirà per tutto il mese di luglio consentendo la piena funzionalità della struttura alla ripresa dell'anno scolastico a settembre», precisa il vicesindaco che ricorda come entro il 2023 «saranno investiti altri 385 mila euro negli edifici scolastici».

Tenti ha infine fatto un elenco dei lavori fatti sinora e quelli che verranno realizzati da qui alla fine dell'anno: