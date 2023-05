La scuola di via 4 Novembre nel clou dei lavori

Procedono le attività di cantiere del nuovo polo scolastico di via 4 Novembre a Inveruno. E’ in fase di completamento la parte strutturale, sta crescendo anche il plesso che ospiterà le elementari mentre si stanno posizionando le pareti negli altri edifici che ospiteranno la scuola media e l’auditorium.

Il punto con l'assessore Zanzottera

«Nelle ultime riunioni con l’azienda si è parlato di impiantistica e si stanno valutando i dettagli, inoltre si stanno organizzando gli spazi esterni e cioè parcheggi e viabilità – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici Maria Zanzottera – Sono stati avviati gli interventi relativi agli impianti (riscaldamento/raffrescamento, elettrico) che saranno altamente performanti per avere edifici ecosostenibili».

La costruzione della scuola

La costruzione della scuola è seguita con attenzione oltre che dagli amministratori anche da un team di professionisti e consulenti che hanno preso a cuore l’opera e sono molto attenti.

«La nostra Amministrazione ha voluto studiare e gestire un progetto all’avanguardia coi tempi, prestando attenzione alle tante modifiche normative di questi ultimi anni – ha aggiunto il sindaco Sara Bettinelli – L’obiettivo è di offrire spazi consoni alle nuove esigenze educative dei ragazzi, al risparmio energetico, alla rivalorizzazione di un’area dismessa da decenni e alla creazione di uno spazio comune».

Le caratteristiche degli edifici

I due plessi scolastici hanno la forma di una C e avranno al loro interno un giardino a disposizione dei bambini delle scuole elementari e dei ragazzi delle scuole medie. Gli edifici si sviluppano su due livelli e le aule (12 per le medie e 15 per le elementari) sono state studiate in modo da avere tutte un affaccio esterno con ampie vetrate. Quelle del piano terra si potranno aprire per permettere l’uscita nella corte; quelle al primo piano sarà impossibile aprirle così da garantire la sicurezza di alunni e insegnanti. Gli spazi interni sono pensati per essere flessibili con pareti scorrevoli e arredi mobili.

Un investimento pari a 650mila euro per l'acquisto dei nuovi arredi

E’ stato deliberato di investire 650mila euro per l’acquisto degli arredi del nuovo polo scolastico, saranno coperti da finanziamento e saranno pronti entro giugno i documenti per dare avvio alla gara pubblica per l’appalto degli arredi stessi. Il costo della scuola è di oltre 14 milioni di euro, di cui 11.286.056 euro da finanziamento ministeriale con fondi europei; 2.982.533 euro da finanziamento Gse per il conto termico.