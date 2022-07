La scuola dell'infanzia saluta due colonne portanti

La scuola dell'infanzia Speroni-Vignati di Villa Cortese saluta due pezzi della sua storia.

La scuola dell'infanzia di Villa Cortese dice "grazie" a Lucia e Francesca

Con il concludersi del mese di giugno, infatti, hanno lasciato lo storico asilo del paese Lucia Bossi e Francesca Falino. Le due donne sono state festeggiate e ringraziate con un evento particolare a dimostrazione della profonda riconoscenza per il loro operato nel corso degli anni. Maestra Lucia, una vera e propria istituzione dell'istituto, ha raggiunto un ambito traguardo: il primo pensionamento della scuola. La dottoressa Francesca, invece, lascia il posto di coordinatrice pedagogico-didattica per continuare a tempo pieno, altrove, quello di psicologa.

Chiacchiere, aneddoti, ma soprattutto sorrisi oltre ad un pizzico di emozione, hanno allietato la serata che ha visto la partecipazione di tutto il personale docente e non docente e di tutti i membri del Consiglio di amministrazione. "Questo breve ma intenso momento ci ha permesso di sottolineare come i 43 anni di Lucia passati a far crescere i bambini, oggi uomini e donne, e i nove anni di Francesca nel coordinare il personale, hanno reso la scuola un punto di riferimento di altissimo livello sia educativo che didattico per i bambini e ma anche per i genitori - commentano dalla Speroni-Vignati - Rinnoviamo il nostro grazie augurando a Lucia di godersi il meritato riposo e a Francesca di intraprendere una nuova e meravigliosa avventura".

Lucia era già maestra quando il sindaco, da bambino, frequentava l'istituto

Un pensiero anche da piazza del Carroccio: "Ringrazio entrambe per la importante collaborazione in questi anni di attività all'interno della scuola - afferma il sindaco Alessandro Barlocco - Lucia (già maestra quando il primo cittadino, da bambino, frequentava la Speroni-Vignati, ndr) la conosciamo tutti per gli oltre 40 anni di attività all'asilo: le auguriamo una buona pensione. Medesimo ringraziamento per Francesca, che sicuramente, da persona in gamba quale è, saprà ottenere ottimi risultati anche nel proseguo della propria carriera lavorativa".