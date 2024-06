La Schola Cantorum ha incontrato il Papa

La Schola Cantorum del Santuario di Rho ha avuto l’onore e il privilegio di partecipare all’udienza generale in piazza san Pietro a Roma, udienza presieduta da Papa Francesco ogni mercoledì e che raccoglie migliaia di fedeli.

Un regalo per il maestro Achille Nava da 50 anni alla direzione della corale

La presenza all’udienza voleva essere il regalo della Schola Cantorum al direttore Achille Nava che quest’anno festeggia i 50 anni di direzione ininterrotta della corale. Grazie all’intervento del vescovo Michele Di Tolve, attuale direttore del Pontificio seminario lateranense in San Giovanni in Laterano a Roma, che molti rhodensi ricorderanno come parroco delle parrocchie di San Giovanni e di Passirana, a febbraio hanno ricevuto la lettera di conferma da parte della Prefettura pontificia che confermava la partecipazione ad una delle udienze generali del Santo Padre, con l’inaspettata possibilità di una foto.

Al termine dell'udienza l'incontro con il Papa e lo scambio di doni

«Cantare e udire in tutta la piazza di San Pietro la voce dei nostri canti rimane un ricordo indelebile, in un’atmosfera quasi irreale - raccontano i responsabili della Schola Cantorum di Rho. Potente è stato il messaggio della preghiera cantata in un contesto di unità e di condivisione con i fedeli provenienti da ogni parte del mondo. Al termine dell’udienza abbiamo avuto la grazia dell’incontro con Papa Francesco, con lo scambio di saluti, di doni e di parole, in un clima di estrema cordialità, com’e’ nello stile di un Papa semplice che è impossibile non amare, uomo tra gli uomini. tutto è avvenuto in una sospensione del tempo, negli sguardi e nella stretta di mano era presente l’essenziale».

Un momento che rimarrà nella storia centenaria della corale

Accompagnati dai Padri oblati don Ilario Rudello, assistente della Schola Cantorum, e da padre Francesco Ghidini, la corale ha vissuto un momento che rimarrà nella storia più che centenaria della corale che, ovunque si trovi, porta con orgoglio nel suo nome l’appartenenza al Santuario di Rho.